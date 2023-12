SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desemprego tem menor taxa desde 2014, União vai perder R$ 204 mi com IR, Milei rejeita entrada da Argentina nos Brics e outras notícias do dia na Folha para começar o seu sábado (30).

MERCADO DE TRABALHO

Desemprego tem menor taxa até novembro desde 2014 com criação de vagas formais e informais. Desocupação recua a 7,5% no trimestre, e Brasil soma 100,5 milhões de trabalhadores ocupados, diz IBGE.

MERCADO

Correção integral da tabela do IR vai gerar perda de R$ 204 bi para União. Cálculo feito pela Unafisco prevê limite de R$ 4.934 para faixa de isenção, contemplando 32,5 milhões de contribuintes.

ARGENTINA

Milei rejeita entrada da Argentina no Brics em carta a Lula e líderes do bloco. Promessa de campanha do ultraliberal, decisão já era esperada; país havia sido convidado em agosto.

CONGRESSO NACIONAL

Pacheco diz ver MP com 'estranheza' e afirma que fará análise antes de decidir sobre tramitação. Governo adiou vigência de medida de última hora para evitar questionamentos; parlamentares querem devolução de proposta.

CONGRESSO NACIONAL

Lula sanciona lei que garante até R$ 35 bi ao governo. Medida que altera regras para benefícios do ICMS é principal aposta para elevar receitas em 2024.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Real Madrid anuncia a renovação de contrato de Ancelotti até junho de 2026. Treinador italiano era cotado para assumir a seleção brasileira.

COTIDIANO

Acidente com lanchas deixa dois mortos em Boipeba, na Bahia; uma mulher está desaparecida. Segundo a polícia, o condutor de uma das embarcações apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante.

VIOLÊNCIA

Homem é preso no Recife suspeito de agredir mulher por achar que ela seria trans. OUTRO LADO: defesa do suspeito diz que não vai se pronunciar neste momento; em depoimento ele negou o crime, diz a polícia.

BARBIE

Barbie e Super Mario Bros. 'salvam traseiro' de Hollywood em 2023. Expressão usada por Spielberg para elogiar 'Top Gun' faz ainda mais sentido neste ano de números baixos.