SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem escolher passar a virada de ano na avenida Paulista poderá curtir diversos ritmos e entrar 2024 ao som do hit "Evidências", de Chitãozinho & Xororó. A dupla sertaneja fará a contagem regressiva para o novo ano e é uma das principais atrações do evento, que também terá shows de Zezé di Camargo, o axé de Claudia Leitte e a Escola de Samba Mocidade Alegre.

Outras atrações serão Baile do Simonal com Léo Maia, Ellen Oléria e Ivo Meirelles, além do gospel de Ton Carfi e Paloma Possi e do DJ Cranmarry nos intervalos. A abertura para o público será às 16h e a música se estenderá madrugada adentro, com a última apresentação agendada para começar às 1h50 de segunda-feira (1º).

O palco do Réveillon na Paulista foi montado entre as ruas Bela Cintra e Haddock Lobo. A decoração homenageia prédios icônicos da cidade, como a Estação da Luz e a Catedral da Sé.

Segundo informações da prefeitura, haverá controle de acesso à avenida, com revistas. Também haverá reforço na segurança, feita por 630 policiais e 46 viaturas, além de 350 guardas-civis metropolitanos, quatro bases móveis e a presença de 700 seguranças privados.

Outros 1.600 agentes da Polícia Militar devem estar nas ruas, de acordo com o governo do estado.

A festa marca o início da comemoração dos 470 anos da cidade de São Paulo. O calendário de celebrações se estenderá até o Carnaval.

Confira a programação do Réveillon na Paulista 2024

16h - Abertura para o público

17h - DJ Cranmarry

18h - Zezé Di Camargo

19h - Ton Carfi e Paloma Possi

20h - DJ Cranmarry

21h - Claudia Leitte

22h - DJ Cranmarry

23h - Chitãozinho & Xororó

0h30 - Baile do Simonal convida Léo Maia, Ellen Oléria e Ivo Meirelles

01h50 - Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mocidade Alegre

*Metrô terá horário estendido; estação Consolação estará fechada*

Para facilitar o deslocamento até o local da festa, o metrô terá funcionamento especial. As estações Paraíso, Brigadeiro, Trianon-Masp e todas na linha 2-verde, ficarão abertas durante toda a madrugada.

Já as demais estações do Metrô, das linhas 1-azul, 3-vermelha e 15-prata, permanecerão abertas para embarque e desembarque até às 2h da manhã do dia 1º e, depois desse horário, funcionarão apenas para desembarque dos passageiros.

Por questões de segurança, a estação Consolação da linha 2-verde, a mais próxima do evento, será fechada para embarque às 16h do domingo (31) e reabrirá às 4h40 de segunda-feira (1º).

A opção para quem usa a Consolação, a opção é fazer a transferência para a estação Paulista-Pernambucanas, da linha 4-amarela -que, assim como a estação Higienópolis-Mackenzie, vai funcionar 24 horas. As demais estações desta linha estarão abertas até as 2h da manhã, e depois vão funcionar apenas para desembarque.

Os ônibus municipais circulam com passagem gratuita durante os dois dias das comemorações de Ano Novo. Das 12h de domingo (31) até as 6h de segunda-feira (1º), 48 linhas de ônibus que passam pela região da Avenida Paulista terão alterações de itinerários. É possível conferir as linhas afetadas no site da prefeitura.

Já as linhas de trem da CPTM vão operar durante toda a madrugada (das 0h às 4h) nas estações de integração. As demais estações estarão abertas neste período apenas para desembarque.

Além disso, a Paulista fica totalmente fechada para carros, entre as ruas Teixeira da Silva e da Consolação, até as 6h de segunda-feira (1º).

*Veja alternativas para os motoristas*

Trecho interditado: Av. Paulista, entre as ruas Teixeira da Silva e da Consolação, sentido Consolação;

Alternativas: Avenida Bernardino de Campos, Rua Treze de Maio, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antônio Carlos e Rua da Consolação.

Trecho interditado: Avenida Paulista, entre as ruas da Consolação e Maria Figueiredo, sentido Paraíso;

Alternativas: Alameda Santos, Rua Teixeira da Silva e Avenida Paulista.

Trecho interditado: Av. Brig. Luís Antônio, sentido Centro/V. Mariana, entre a R. São Carlos do Pinhal e Al. Santos;

Alternativas: Rua Pedroso, Rua Rui Barbosa, Rua Santa Madalena, Rua Dr. Alfredo Ellis, Rua Pio XII, Rua Treze de Maio e Avenida Bernardino de Campos.

Trecho interditado: Av. Brig. Luís Antônio, sentido Ibirapuera/Centro, entre a Al. Santos e R. São Carlos do Pinhal;

Alternativas: Alameda Santos, Rua Cubatão, Rua Abílio Soares, Avenida Bernardino de Campos, Rua Treze de Maio.