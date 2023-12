SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Usuários de ônibus municipais de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, já têm passe livre no transporte aos sábados, domingos e feriados. A gratuidade foi aprovada na última sexta (29) na Câmara Municipal e já está em vigor.

A medida não vale para ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que são administrados pelo governo estadual.

Em nota, a Prefeitura de Itapecerica da Serra diz que a medida "facilita o acesso aos pontos turísticos do município, desestimula o uso de carros e ainda facilita a busca de mão de obra às empresas estabelecidas na cidade com a facilidade de locomoção".

Itapecerica da Serra é o sexto município da Grande São Paulo --incluindo a capital-- a adotar algum tipo de gratuidade nos ônibus.

Embu das Artes, por exemplo, adotou medida similar em 23 de dezembro. A gratuidade é restrita aos fins de semana --de segunda a sexta-feira, assim como nos feriados, o usuário continua pagando para embarcar.

Na cidade de São Paulo, o programa Domingão Tarifa Zero prevê gratuidade aos domingos e feriados. Segundo a prefeitura, os ônibus terão catraca livre nesta segunda-feira (1º), dia da confraternização universal.

No primeiro dia de passe livre, a capital registrou aumento de aproximadamente 35% no número de passageiros utilizando o sistema de ônibus, segundo a prefeitura. A demanda saltou de 2,2 milhões de usuários para 2,9 milhões.

Em São Caetano do Sul, a política de gratuidade nos ônibus está em vigor desde o início de novembro. No caso do município, o passe livre não se restringe a fins de semana e feriados, ou seja, está disponível também nos dias úteis.

Em pouco tempo de tarifa zero, a cidade viu dobrar o número de passageiros que utilizam os ônibus da cidade. A medida custa R$ 2,9 milhões mensais à prefeitura.

Também na região metropolitana de São Paulo, Vargem Grande oferece tarifa zero desde 2019, e Pirapora do Bom Jesus concede o benefício desde 2020.