SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O reajuste da tarifa do metrô, dos trens e dos ônibus da EMTU começa a valer à 0h desta segunda-feira (1º). O valor da passagem vai subir de R$ 4,40 para R$ 5 e valerá para todas as linhas, inclusive as privatizadas. Nos ônibus da rede municipal da capital paulista, a passagem foi mantida em R$ 4,40 (com tarifa zero nos domingos e feriados).

O valor da integração no Bilhete Único comum, para quem usa ônibus e transporte sobre trilhos (trem e metrô), passará de R$ 7,65 para R$ 8,20.

Nos bilhetes de 24h, que permitem até dez viagens, a integração passa a custar R$ 19, e a integração com ônibus municipais da cidade de São Paulo, R$ 24. A tarifa comum mensal sobe para R$ 243. A integração mensal custará R$ 362.

O aumento médio das tarifas é de 13,64%, segundo o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Quem recarregar o Bilhete Único ou o cartão TOP -que atende a Grande São Paulo-- ainda neste domingo (31) poderá utilizar os novos créditos com o valor da passagem antiga.

Isso porque o novo valor da tarifa só será debitado do cartão de transporte a partir de recargas feitas após 1º de janeiro. Ou seja, até acabar o saldo pago em 2023, será debitado R$ 4,40 ao passar pelas catracas. O saldo com a tarifa antiga expira em até 180 dias.

O anúncio do reajuste na tarifa dos transportes administrados pelo governo estadual ou em linhas concedidas foi feito pelo governador em 14 de dezembro.

Como justificativa, Tarcísio disse que os subsídios para o transporte estavam chegando "na casa do insuportável". "Temos que tomar cuidado com a solvência dessas empresas. Se fôssemos ajustar pelo que realmente é devido, a tarifa estaria na casa dos R$ 8 para o EMTU e R$ 6 para CPTM e metrô."

Apesar de tradicionalmente serem reajustados simultaneamente, a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que em 2024 deve disputar a reeleição, decidiu manter a tarifa dos ônibus municipais em R$ 4,40.