SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O influenciador Carlos Henrique Medeiros, de 26 anos, foi encontrado morto nos fundos de uma casa em Itapecerica da Serra (SP) no último sábado (30). Ele estava desaparecido desde o Natal.

Dois suspeitos foram presos preventivamente. O corpo foi encontrado nos fundos da casa dos suspeitos em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, no último sábado (30).

Conhecido como Henrique Medeiros nas redes sociais, o jovem tinha quase 1,8 milhão de seguidores no YouTube. No canal, ele publicava vídeos de "pegadinhas" com amigos e familiares.

Segundo testemunhas, a vítima estava desaparecida desde o Natal.

A Polícia Civil diz que continua realizando diligências para identificar se há mais pessoas envolvidas no crime.