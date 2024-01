RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um helicóptero com pelo menos quatro tripulantes caiu na manhã desta terça-feira (2) em uma represa do lago de Furnas, no município mineiro de Capitólio (a 279 km de Belo Horizonte), segundo o Corpo de Bombeiros.

Inicialmente, a corporação não confirmou o estado de saúde das vítimas. Informações preliminares dão conta de que três delas foram conduzidas para atendimento médico. Uma pessoa ainda era procurada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h20 para o atendimento da ocorrência. Uma suspeita inicial indicava que o helicóptero seria da Polícia Civil, mas a hipótese foi descartada pelos bombeiros.

O município de Capitólio é conhecido por atrair turistas que visitam os cânions do lago de Furnas.