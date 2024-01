SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O tio de Gustavo Pereira SIlveira Elias, 24 anos, um dos quatro jovens encontrados mortos dentro de uma BMW, compartilhou as mensagens trocadas com o sobrinho no Natal.

Gustavo escreveu: "Coisas boas vindo". Na sequência, o rapaz comentou que se mudou para Florianópolis em busca de networking para ficar rico.

O homem que falava com o jovem era Bruno Nogueira, tio do jovem e ex-participante do Master Chef. Diante da tragédia, o cozinheiro publicou no Instagram algumas trocas de mensagens.

Gustavo terminou a conversa ocorrida no Natal pedindo orações e que seu tio lhe desejasse sorte. O rapaz, a namorada e dois amigos morreram dentro de um carro por asfixia por intoxicação de monóxido de carbono .

O tio usou as palavras "alegre", "animado" e "carismático" para descrever Gustavo.

Em outra postagem ele mostrou os áudios que recebeu do rapaz quando estava no Master Chef e ouviu que era o "orgulho" do sobrinho.

As conversas revelam uma convivência de afeto. O tio escreveu que Gustavo era um de seus maiores incentivadores. "Eu perdi um grande amigo'', lamentou nas redes sociais.

"Lembra que eu te falei que tinha coisas boas vindo. Me mudei ontem para Florianópolis. Vim para cá em busca de networking e fica rico. Reza por mim e me deseja sorte", disse mensagem de Gustavo no Natal.

"Tio tá destruído, seu quarto vai sempre estar aqui e o meu amor por você também", disse Bruno Nogueira ontem no Instagram.

LIGAÇÕES DESESPERADAS

Na manhã de segunda, após as mortes serem divulgadas uma pessoa próxima a Gustavo fez ligações desesperadas na esperança de as notícias serem falsas.

Afobado, ele errou a digitação enquanto suplicava para que o jovem atendesse o telefone: "Atende por favor. Eu preciso que você até [atenda]. Por favor, atende."

As chamadas nunca foram completadas. Esta pessoa próxima, que tinha o contato de Gustavo salvo como Pipico, publicou a conversa no Instagram junto com uma legenda.

A última conversa antes das ligações era para desejar feliz 2024.

"Você foi atrás do seu sonho que era tirar a gente disso. Mas não precisava. A gente queria você", disse post no Instagram.

ENTENDA O CASO

Quatro jovens foram encontrados mortos dentro de uma BMW/320i na manhã do dia 1º de janeiro. O carro estava estacionado em frente a rodoviária de Balneário Camboriú.

As vítimas morreram de asfixia por monóxido de carbono. A avaliação preliminar dos peritos aponta que o gás inodoro e tóxico entrou no veículo por uma modificação feita no escapamento do veículo.

Durante horas, os jovens esperaram no carro a namorada de um deles que chegaria a cidade de ônibus. Eles mantiveram o ar-condicionado ligado durante todo o tempo.

De acordo com a Polícia Civil, a namorada recém-chegada de viagem ouviu das vítimas relatos de que todos estavam passando mal. Diante da situação, resolveram esperar na BMW até melhorarem e associaram a situação a um cachorro quente comido na rua.

Estima-se que o grupo inalou monóxido de carbono durante quatro horas. Tanto em contato com o gás provocou náuseas tremedeira e tontura.

Houve parada cardiorrespiratória por causa da intoxicação. Chamados as pressas, os socorristas tentaram manobras de reanimação por 40 minutos, mas não conseguiram reverter o quadro das vítimas.

Os jovens serão velados juntos no interior de Minas Gerais. O velório será realizado no ginásio do Jóquei Clube de Paracatu (MG). O horário ainda não foi definido, mas a expectativa é de que comece na manhã de quarta-feira (3).