RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um helicóptero com quatro pessoas caiu na manhã desta terça-feira (2) em área de represa do lago de Furnas, no município mineiro de Capitólio (a 279 km de Belo Horizonte). Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos tripulantes morreu no acidente.

O corpo da vítima estava desaparecido logo após a queda da aeronave. Ele não teve o nome divulgado até as 13h45. As outras três pessoas que estavam no voo foram resgatadas com vida e encaminhadas para atendimento médico.

Os bombeiros foram acionados por volta das 9h20. Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento em que o helicóptero cai na água.

Informações iniciais dos bombeiros apontam que a aeronave havia sido fretada para passeio e teria outras programações agendadas na sequência. O acidente teria ocorrido pouco após a decolagem.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os tripulantes resgatados não souberam informar sobre a percepção de algum tipo de pane com a aeronave.

O piloto do helicóptero foi identificado como Lucas Chaves Ávila. O homem foi encaminhado para a Santa Casa de Piumhi (a 258 km de Belo Horizonte) com suspeita de fratura na coluna.

Ainda de acordo com os bombeiros, a passageira Júlia Mendonça Silva Bernardes, 22, também recebeu atendimento médico e estava consciente.

A outra vítima, cuja identificação não foi divulgada, reclamou de falta de movimento nos membros inferiores, disse o Corpo de Bombeiros. Ela foi conduzida para atendimento médico pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Polícia Civil deslocou equipe de policiais e perícia para o local do acidente, registrado na região de Escarpas do Lago. Uma suspeita inicial indicava que o helicóptero seria da Polícia Civil, mas a hipótese foi descartada logo em seguida pelos bombeiros.

Em nota, a FAB (Força Aérea Brasileira) afirmou que investigadores do Seripa III (Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), no Rio de Janeiro, foram acionados para o atendimento da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PP-MMA em Capitólio.

O município mineiro é conhecido por atrair turistas que visitam de barco os cânions do lago de Furnas, palco de uma tragédia há quase dois anos. Em janeiro de 2022, a queda de uma grande rocha matou dez pessoas.

Após um período interditado, o local foi reaberto com uma série de restrições, mas, recentemente, a Prefeitura de Capitólio afrouxou as exigências. Um decreto passou a permitir que os turistas não sejam mais obrigados a usar coletes e capacetes em seus passeios no lago, que é conhecido como "mar de Minas".

Na tarde de domingo (31), um helicóptero desapareceu após deixar o aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. A aeronave seguia em direção a Ilhabela, no litoral norte do estado. Uma passageira gravou um vídeo que registrava forte neblina durante o voo.