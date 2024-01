SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mensagens e fotos encaminhadas por uma das passageiras do helicóptero que desapareceu em São Paulo na véspera do Réveillon indicam que a aeronave fez um pouso forçado em uma área de mata devido às condições ruins do tempo. Instante depois, o piloto da aeronave teria decolado novamente.

O helicóptero partiu na tarde de 31 de dezembro do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, em direção a Ilhabela, no litoral norte do estado.

Na aeronave estavam Letícia Ayumi Rodzewics Sakumot, 20, a mãe dela, Luciana Marley Rodzewics Santos, 46, e mais um passageiro, além do piloto. O helicóptero modelo Robinson R44 matrícula PR-HDB segue sendo procurado pela FAB (Força Aérea Brasileira) e pela Polícia Militar paulista.

As buscas estão concentradas na Serra do Mar, entre cidades do interior e do litoral. A FAB utiliza um avião, enquanto a PM realiza voos com um helicóptero Águia. Segundo a Defesa Civil estadual, até as 14h40 desta terça (2) não havia notícias sobre o paradeiro da aeronave.

O helicóptero teria decolado às 13h15. O último contato do piloto com os responsáveis pelo tráfego aéreo teria ocorrido por volta das 15h10.

Letícia e a mãe moram em São Paulo, no bairro do Limão. Foi a jovem quem encaminhou, para o namorado, mensagens e fotos que revelam o pouso de emergência.

"Pousamos" e "No meio do mato" foram mensagens enviadas por Letícia. O namorado então teria perguntado o local do pouso, e Letícia respondeu não saber.

Por volta das 14h, a jovem enviou vídeo e mensagens ao namorado falando sobre a situação: "Tá perigoso. Muita neblina. Eu estou voltando" -mensagem que teria sido encaminhada após o pouso de emergência na mata.

"Foi a última mensagem que minha sobrinha enviou para o namorado", disse a irmã de Luciana e tia de Letícia, a gerente de vendas Silvia Santos, 43.

No vídeo, é possível ver o helicóptero cercado de neblina. Nos dois assentos da frente estão o outro passageiro (à esquerda) e o piloto da aeronave (à direita).

A PM diz ter recebido um alerta sobre o desaparecimento por volta das 22h40 do dia 31. Segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o helicóptero que sumiu não pode realizar táxi aéreo.