SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 51 anos, que faria aniversário nesta quarta-feira (3), morreu nesta terça-feira (2), em Brasília, depois que sua caminhonete bateu de frente com um ônibus com cerca de 20 passageiros. As demais vítimas tiveram ferimentos leves.

Valdivaldo Cândido da Costa, que conduzia a caminhonete, invadiu o canteiro central e entrou na contramão, de acordo com informações do motorista do ônibus prestadas à Polícia Militar. No lado contrário, vinha um coletivo da UTB (União Transporte Brasília) com cerca de 20 passageiros.

A caminhonete estava na Estrada Parque Contorno (DF-001), no km 31, na região do Park Way, por volta das 11h. O veículo vinha no sentido do Núcleo Bandeirante para o Gama.

"Ela [caminhonete] atravessou a contramão, passando pelo canteiro central, vindo a bater de frente com o ônibus, já na terceira faixa", disse o sargento Claiton Mendes, da Polícia Militar.

Os passageiros do ônibus foram levados para atendimento em hospitais. O quadro de saúde dos passageiros é considerado estável, sem risco de morte, segundo o sargento Claiton Mendes.

Valdivaldo era mestre de obras e morava no Gama.