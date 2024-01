SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na manhã de segunda (1º), quatro jovens foram encontrados mortos dentro de um carro BMW na rodoviária de Balneário Camboriú. Morreram uma jovem de 19 anos e três rapazes de 16, 21 e 24 anos.

A principal suspeita da Polícia Civil de Santa Catarina é de que o grupo tenha sido vítima de uma intoxicação por monóxido de carbono (CO) -gás tóxico inodoro e incolor produzido pela combustão incompleta de qualquer substância que contenha carbono-, que vazou do motor para dentro do veículo em que estavam.

O caso ocorre pouco mais de três meses da morte do banqueiro cearense José Bezerra de Menezes Neto, conhecido como Binho Bezerra, 66, e sua mulher, Luciana, 62, em um condomínio de luxo em Guarujá, no litoral paulista.

Em julho de 2023, a intoxicação por monóxido de carbono também foi a causa da morte de um casal encontrado morto em um chalé da pousada Aroma de Jasmim, em Monte Verde, distrito de Camanducaia (MG).

*

O QUE ACONTECE AO INALAR MONÓXIDO DE CARBONO?

A morte por inalação de CO ocorre em minutos, principalmente se a pessoa estiver dormindo, embriagada ou em outra condição que dificulte a percepção.

"O monóxido de carbono inalado se liga à hemoglobina, que impede o transporte de oxigênio. Se você inala uma quantidade pequena, tem sintomas leves. Tudo depende do tempo, da exposição e da quantidade [inalada]", afirma Andrea Sette, pneumologista do Hospital São Luiz Itaim, da Rede D'Or.

QUAIS OS SINTOMAS DA INALAÇÃO DE CO?

**Leves**

- cansaço

- sonolência

- tontura

- dor de cabeça

- dor abdominal

- vômito

- dor no peito

- confusão mental

- dificuldade de concentração

**Graves**

- convulsões

- alteração do estado neurológico

- ataxia (distúrbio neurológico que causa a perda de coordenação motora)

- arritmias cardíacas

- isquemia do miocárdio

- acidose metabólica

- coma

O QUE SE SABE ATÉ AGORA NO CASO DOS QUATRO JOVENS?

O veículo onde as vítimas estavam é uma BMW em que eles estavam havia passado recentemente por uma customização no escapamento para aumentar o ronco do motor. Ainda não se sabe quem era do dono do carro.

Peritos da Polícia Civil identificaram uma perfuração entre o motor e o painel do veículo, fazendo com que o monóxido de carbono vazasse para o interior do carro onde o grupo estava. Como o ar-condicionado estava ligado, os vidros estavam fechados, concentrando o gás no espaço confinado.

De acordo com o delegado Bruno Effori, responsável pelo caso, o grupo foi à rodoviária buscar uma jovem que estava chegando à cidade de ônibus. Ela relatou à polícia que, ao encontrar o grupo, eles comentaram estar com mal-estar, enjoo, vômito e tremedeira.

Segundo ela, todos estavam se sentindo mal, mas aparentemente conscientes. Resolveram, então, ficar ali por três, quatro horas, com o veículo ligado, com o ar-condicionado ligado.

"Ela [a testemunha] ficou entrando e saindo do veículo, porque ela não queria ficar ali dentro, porque estava se sentindo bem. Provavelmente foi isso que a salvou", disse Effori.