SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu baleado após uma briga com um policial militar de folga que passeava nesta terça-feira de carro com a família na orla da praia de Pontal do Paraná.

O policial atirou em dois homens que deram socos no rosto do agente e tentaram tirar sua arma, segundo o agente. Um deles, de 31 anos, morreu. O outro, de 18, ficou com ferimento no braço e está internado em um hospital em Paranaguá, sem risco de morrer. O policial ficou com lesões no rosto.

O conflito se iniciou depois que o PM tentou intervir em uma briga das esposas dos homens. Em depoimento, o policial relatou que a confusão entre as mulheres estava atrapalhando a passagem de carros pela orla.

O agente começou a buzinar para que elas não atrapalhassem o trânsito e, em seguida, parou para interferir. Os homens, que observavam a briga das esposas, e o PM de folga começaram a brigar.

O policial militar se apresentou à Polícia Civil, foi ouvido e liberado. O caso é investigado, com coleta de depoimentos de testemunhas e busca por imagens.

O homem hospitalizado foi autuado em flagrante por tentativa de roubo da arma do PM e lesão corporal.