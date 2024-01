SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Raphael Torres, 41, um dos passageiros do helicóptero que despareceu entre uma viagem do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, para Ilhabela, no litoral norte, na véspera do Ano-Novo, avisou o filho por uma mensagem de áudio sobre as condições climáticas adversas na cidade litorânea.

"Filho, eu vi que você leu a minha mensagem agora, acho que vou para Ubatuba. Ilhabela está ruim. Não consigo chegar", disse. Ao fundo do áudio é possível ouvir o barulho da aeronave, que teria feito um pouso de emergência em uma área de mata antes de alçar voo novamente.

O áudio foi encaminhado à Folha de S.Paulo pela irmã de Torres, a nutricionista Herika Torres, 37, nesta quarta-feira (3), data em que se completam três dias de buscas pela aeronave por homens da FAB (Força Aérea Brasileira) e da Polícia Militar. As ações estão concentradas na serra do Mar.

A mulher confirmou que o empresário havia avisado familiares sobre a viagem realizada no domingo (31).

Herika relatou que foi realmente seu irmão quem convidou as outras duas passageiras do helicóptero sumido, a vendedora de roupas Luciana Marley Rodzewics Santos, 46, e a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, 20.

Além do trio, o piloto Cassiano Tete Teodoro segue desaparecido.

"A gente sabia que ele viajaria para Ilhabela no domingo. Estávamos crentes que tinha dado tudo certo na viagem. Até que a gente recebeu uma mensagem que ele voltaria para Ubatuba."

A nutricionista disse ter encaminhado uma mensagem felicitando o irmão pela passagem do ano. O texto, no entanto, não chegou a ser entregue. Segundo ela, em um primeiro momento não houve preocupação.

"Na segunda-feira que nós soubemos [a informação sobre o sumiço] através de uma conhecida nossa, que mandou a matéria e acabamos descobrindo pela mídia. Fomos até o Campo de Marte, entramos em contato com a polícia e com o hangar e seguimos na busca", acrescentou Herika.

A nutricionista afirmou que o irmão atua na área de vendas de medicamentos.

Morador da capital paulista, Torres é acostumado com viagens aéreas e já conhecia o piloto que transportava o trio, segundo a irmã.

Herika informou que o telefone do irmão está na caixa postal. O empresário tem dois filhos, um de 16 e outro de seis anos.

"Estamos na esperança. Enquanto há dúvida há o benefício da esperança. Entre o pessimismo e o otimismo, temos que agarrar no otimismo", completou Herika.