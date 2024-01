RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga um sequestro a um ônibus que fazia o trajeto entre Angra dos Reis e o centro do Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (2). Segundo testemunhas, mais de 30 passageiros e o motorista tiveram os pertences roubados. Ninguém ficou ferido na ação.

De acordo com os relatos, três homens armados entraram no coletivo e renderam o motorista por volta das 22h. Os suspeitos abordaram o veículo quando ele estava parado na avenida Francisco Bicalho, em um sinal em frente à rodoviária do Rio. Um dos homens bateu na porta com a arma e mandou que o motorista abrisse o ônibus.

Uma passageira que não quis se identificar disse à reportagem que viveu momentos de terror. Segundo ela, os homens entraram no veículo gritando e um deles deu um tiro para o alto.

Já dentro do veículo, o suspeito exigiu que o motorista retornasse em direção à avenida Brasil, no sentido zona oeste. Segundo as testemunhas, enquanto um homem controlava o motorista, outros dois suspeitos roubavam os pertences das vítimas. A ação durou cerca de 15 minutos

O ônibus percorreu cerca de 16km até que o trio desembarcou próximo da favela Kelson's, na Penha, zona norte do Rio.

A passageira disse ainda que uma viatura chegou a passar próximo do ônibus durante o assalto. Segundo ela, os suspeitos se abaixaram e ordenaram que o motorista não fizesse nada para chamar a atenção dos policiais.

A vítima teve carteira com dinheiro e o celular roubados. Ela viu os suspeitos levarem também outros itens dos passageiros, como aliança, cordão e relógios.

Após o assalto, o motorista foi até a 22ª DP (Penha) e registrou a ocorrência. O caso, no entanto, foi encaminhado à 17ª DP (São Cristóvão), que faz diligências para identificar os envolvidos no crime. Todas as vítimas já foram ouvidas.

Segundo os relatos, o coletivo no modelo executivo com cerca de 40 lugares, estava praticamente todo ocupado e tinha saído de Angra por volta de 18h15.

A linha é operada pela Costa Verde Transportes, mas em épocas de maior movimento, a empresa faz a sublocação de ônibus de outras empresas para ofertar horários extras. O veículo envolvido na ocorrência era da viação Coesa.

Procurada, as empresas não responderam até o fechamento desta reportagem.

A concessionária que administra a rodoviária do Rio disse, em nota, que esse é um problema de segurança pública e que vem pedindo reforços no policiamento na região. O crime ocorreu fora das dependências do terminal.

A empresa ressaltou ainda que oferece total segurança a seus usuários na área interna através de vigilantes patrimoniais, sistema de circuito interno de TVs com monitoramento 24h de todas as áreas e campanhas para alertar os passageiros e turistas sobre os cuidados em relação aos deslocamentos na região do entorno.

A Polícia Militar disse que não foi acionada para ocorrência. De acordo com a corporação, todos os batalhões de área empregam o Policiamento Transportado em Ônibus Urbano, uma modalidade que visa a abordagem e revista específicas nos coletivos que circulam pela capital e interior do estado.

A PM orientou que, em caso de ações criminosas no interior de coletivos, os cidadãos podem acionar o 190, ou o Disque-Denúncia, através do telefone 21 2253-1177.