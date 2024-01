SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois bombeiros e seis moradores de um prédio ficaram feridos em um acidente ocorrido na madrugada desta quinta-feira (4) em Porto Alegre.

A dupla de socorristas comandava a evacuação do prédio e havia forte cheiro de gás, o que justificou a suspeita de vazamento. O Corpo de Bombeiros foi chamado às 23h51 desta quarta-feira (3). O edifício fica na rua Inocêncio de Oliveiro, bairro Rubem Berta.

A explosão ocorreu durante a retirada dos moradores do prédio, já na madrugada, e seis deles tiveram ferimentos. O hospital Cristo Redentor informou ao UOL que três homens foram internados no local ? dois estão internados na UTI em estado grave com queimaduras e um foi liberado. Não há informações se há internados em outros hospitais.

Com a força do impacto, a parede do prédio desabou e o entulho caiu no pátio do condomínio. Imagens publicadas pelo site Porto Alegra 24 mostram também que vidros de janelas de outras torres quebraram.

Depois da explosão, um incêndio começou. Até mesmo moradores ajudaram a combater as chamas. Vizinhos comentaram sobre o estrondo nas redes sociais.

O fogo foi controlado ao longo da madrugada. Na manhã desta quinta, os bombeiros informaram que faziam o monitoramento do prédio.