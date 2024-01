SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo de um homem encontrado em represa em Natividade da Serra, no Vale do Paraíba, não tem relação com o caso do helicóptero que desapareceu no último domingo (31) com quatro pessoas.

O homem ainda não foi identificado porque o corpo está em estado de decomposição. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado como morte suspeita (encontro de cadáver) na Delegacia Seccional de Taubaté.

"É importante destacar que não há nenhum indício de que este episódio tenha qualquer relação com o desaparecimento do helicóptero", diz a nota da SSP.

Buscas pelo helicóptero entraram nesta quinta-feira (4), no quarto dia. O Comando de Aviação da PM apoia equipes da FAB (Força Aérea Brasileira). "A SSP ressalta que o Corpo de Bombeiros está de prontidão, mas só será acionado caso a FAB ou o Comando de Aviação da PM localizarem indícios do local da queda da aeronave", finaliza.

MORADOR DA REGIÃO ACIONOU A POLÍCIA

A PM encontrou o corpo por volta das 17h de ontem após ser acionada por um morador da região da represa.

Relógio também foi encontrado e pode ajudar nas investigações. "Não sabe se o relógio é inteligente, mas vai ser feita uma perícia também junto à polícia civil, a polícia científica, para verificar se há mais informações que levem à indicação desse corpo", disse o tenente Wesley Xavier, no Brasil Urgente, da Band.

A região em que o corpo foi encontrado faz parte da área de buscas da FAB. O capitão Maycon Cristo, do Corpo de Bombeiros, relatou também no Brasil Urgente que o corpo já se encontrava rígido, o que coincide com o que está sendo procurado.

Até o momento, não foram encontrados destroços da aeronave. O Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2°/10° GAV) - Esquadrão Pelicano, responsável pelas buscas, já cumpriu aproximadamente 24 horas de voo.

