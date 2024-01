SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um bebê de seis meses morreu nesta sexta-feira (5) em um acidente entre carro e carreta na rodovia MGC-122, em Francisco Sá (MG). Outras três pessoas ficaram feridas.

O carro colidiu frontalmente com a carreta após rodar na pista. O veículo de modelo Honda Civic seguia sentido Montes Carlos quando perdeu o controle. A carreta estava em direção à Janaúna e o motorista não ficou ferido.

O bebê foi arremessado do carro com a colisão e acabou morrendo no local. Outra criança de três anos estava no veículo na cadeira de segurança e teve ferimentos no rosto.

Os pais das crianças, de 29 e 22 anos, ficaram presos às ferragens. A mulher teve traumatismo cranioencefálico grave e precisou ser entubada. O homem apresentou fratura de tórax e abdominal.

A perícia da Polícia Civil compareceu no local e investiga as causas do acidente. O SAMU levou as vítimas para a Santa Casa de Montes Carlos. O Hospital informou que os adultos seguem em estado grave.