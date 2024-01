BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ibram (Instituto Brasileiro de Mineração) assinaram nesta sexta-feira (5) um acordo de cooperação para combater facções criminosas em mais de 50 cidades com mineradoras de ouro e pedras preciosas.

O diretor de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Romano Costa, disse que a intenção é elaborar planos de segurança para evitar esses ataques. Ele visa a troca de informação entre o poder público e a iniciativa privada, além do planejamento integrado para o combate a essas organizações.

Esse acordo é uma ação do Enfoc (Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas), que tem como foco combater as organizações criminosas. Uma das grandes preocupações na área da mineração é com o Novo Cangaço.

A iniciativa deve atingir municípios de estados como Mato Grosso, Bahia, Goiás e Minas Gerais. No momento, a fase é de selecionar as cidades prioritárias e fazer contato com as autoridades locais para a elaboração do plano de ação.

O vice-presidente do Ibram, Fernando Azevedo, falou que entre 2010 a 2019 foram 11 ataques a minerados de ouro e metais preciosos. Em 2019, 718,9 kg foram roubados do terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que havia sido extraído de uma mina de Paracatu (MG).

"Nesse caso o foco é nesses metais preciosos que têm um volume menor e um valor alto", avaliou.

O ministro da Justiça e Segurança Pública em exercício, Ricardo Cappelli, disse que a intenção é dar segurança para as empresas trabalharem no país.

"O crime organizado ameaça a vida, destrói a economia e afronta o estado democrático de direito", disse. "Quando oferecemos essas parcerias estamos auxiliando no desenvolvimento, ninguém investe no país se não houver um ambiente mínimo para que o empreendimento se desenvolva", acrescentou.