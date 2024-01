RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil analisa imagens da orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, para descobrir o paradeiro de Édson Davi Silva Almeida, 6, que desapareceu das areias da praia na tarde desta quinta (4).

A criança estava acompanhando o pai, Édson dos Santos Almeida, 47, que trabalha como barraqueiro no local. Ele conta que o filho desapareceu após brincar com crianças estrangeiras na areia da praia, que estava movimentada.

"Sei que um gringo estava com duas crianças brincando de bola com ele. Por volta de 16h30, estavam na areia jogando bola, ele [Edson Davi] se fazendo de goleiro. Nisso, eu atendendo um cliente, fechando conta, quando me dei conta, meu filho sumiu. Isso era 16h50, 17h, quando aconteceu", disse o pai.

De acordo com a irmã, Giovana Almeida, a criança não teria entrado no mar por ter medo. O pai também afirmou que antes de entrar na água ele pedia autorização.

"Era um menino muito obediente, sempre que se aproximava da água ele pedia [antes]. Então, não acredito que ele tenha entrado na água", disse. Bombeiros realizaram buscas no mar, e nada foi encontrado.

Segundo o pai, antes de brincar na areia, o filho fez um lanche na barraca. Nesse momento a criança abraçou o pai e posou para um vídeo rápido. Nas imagens, Davi, como era chamado, aparece sorrindo, de camisa térmica preta.

A família da criança mora na Gardênia Azul, na zona oeste, e trabalha há três anos em uma barraca que fica nas imediações do posto 4 da praia.

O caso é investigado pela DDPA (Delegacia de Descobertas de Paradeiros). "Tenho certeza de que uma hora uma notícia boa irá chegar", afirmou o pai.