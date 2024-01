SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma casa desabou nesta sexta-feira (5) no início da manhã e deixou um casal e duas meninas feridas no bairro Barramares, em Vila Velha, no Espírito Santo.

A família foi levada ao hospital. O pai apresentava um trauma na cabeça e a mãe tinha cerca de 90% do corpo queimado. A filha caçula, de dois anos, sofreu escoriações leves. A filha mais velha, de nove anos, foi a única que ficou presa nos escombros e precisou ser resgatada pelos bombeiros.

Um botijão de gás teria explodido. O pai da família relatou que a mulher estava preparando um café no momento da explosão, segundo a reportagem do ESTV, da TV Globo.

A causa do desabamento é incerta. A perícia já foi iniciada, afirmou a Defesa Civil em nota. Uma das hipóteses é de que houve uma explosão devido a vazamento de gás, disse o Tenente Sérgio, do Corpo de Bombeiros, em entrevista ao ESTV.

Cães farejadores foram levados para o local. Após os resgates, três cães da equipe K9 confirmaram que não havia mais vítimas soterradas.