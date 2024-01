BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Uma lancha com nove ocupantes naufragou neste sábado (6) no lago Paranoá, no Distrito Federal. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a embarcação transportava apenas adultos, sendo eles três homens e seis mulheres.

Duas outras embarcações nas proximidades ajudaram no resgate dos passageiros da lancha. Posteriormente, as equipes dos Bombeiros assumiram a operação e prestaram atendimento às vítimas.

De acordo com os bombeiros, todos os ocupantes foram encontrados conscientes, orientados e em condições estáveis. Apenas duas senhoras apresentaram ferimentos leves, mas não foi necessário encaminhá-las ao hospital.

A emergência ocorreu por volta das 18h. Foram utilizadas no atendimento duas embarcações e quatro viaturas dos bombeiros. O ponto de naufrágio foi registrado a cerca de 250 metros do píer do Clube Cota Mil, que fica em um local nobre do Distrito Federal.

Em comunicado, o Corpo de Bombeiros afirmou que ainda não sabe a causa do naufrágio e ressaltou que a Capitania Fluvial de Brasília já foi informada quanto ao caso.

Tags:

DF