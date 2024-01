SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher sofreu uma fratura na coluna após ser atingida pelo peso de 250 kg do aparelho em que ela malhava, em uma academia na cidade de Formosa (GO).

A técnica de enfermagem Bárbara Barbosa, 29, disse que não vai precisar ser operada no momento. "Quero agradecer pelo carinho de todos vocês, pelas mensagens e orações. Dizer que, graças a Deus, no momento, não vou precisar fazer a cirurgia", afirmou neste domingo (7), em vídeos publicados em sua conta no Instagram.

Ela afirmou que sofreu uma fratura na lombar, parte inferior da coluna. Segundo a mulher, o cirurgião que a atendeu pediu que ela seja encaminhada para o Crer ou uma unidade da Rede Sarah, centros especializados em reabilitação ortopédica.

Apesar da lesão, Bárbara disse que está bem. "Estou muito grata por estar viva, bem, mesmo com dores".

O Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência na última quarta-feira (3), informou que a mulher treinava em um equipamento de musculação para as pernas, quando o incidente ocorreu. Testemunhas contaram que o banco de apoio do aparelho se soltou, derrubando o peso sobre as pernas da técnica de enfermagem.

Quando os bombeiros chegaram, o namorado de Bárbara já havia removido o peso sobre ela.

O UOL entrou em contato com a técnica de enfermagem para mais informações sobre o caso, como o nome da academia onde ela malhava. Caso haja resposta, o texto será atualizado.