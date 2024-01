SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desdobramentos um ano após 8/1, Dorival aceita convite para assumir seleção brasileira, autismo supera câncer em custos de planos de saúde e outras notícias para começar esta segunda-feira (8).

ATAQUES À DEMOCRACIA

Militares das Forças Armadas seguem livres de responsabilização um ano após 8/1. Apesar de críticas de autoridades e pedido da CPI, altos oficiais ainda não foram atingidos por investigações.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Dorival aceita convite para ser técnico da seleção. Treinador vai deixar o São Paulo e ocupar vaga do demitido Fernando Diniz na equipe nacional.

PRAIAS ALTERADAS

SC vira símbolo do alargamento de praia e amplia orla até sem obra. Especialistas criticam estudos limitados para a realização de obras; governo e prefeituras afirmam que monitoram evolução das intervenções.

ESPORTE

Torcedores, ex-jogadores e amigos se despedem de Zagallo no Rio de Janeiro. Corpo do tetracampeão é velado na sede da CBF e enterrado no cemitério São João Batista.

COTIDIANO

Uso de modelo da Boeing que perdeu janela em pleno voo é suspenso no Brasil. Determinação de agência americana também vale para o país, disse Anac; aeronave 737 Max 9 era usada pela Copa Airlines em Guarulhos e no Galeão.

VIOLÊNCIA

Casal confessa ocultação de cadáver de artista venezuelana, diz polícia. Em depoimento, os dois suspeitos também apresentaram versões conflitantes sobre a morte de Julieta Inés Hernández Martínez.

MERCADO

Autismo supera câncer em custos de planos de saúde, diz setor. Empresas atribuem alta a novas regras da ANS e dizem ver aumento de desperdícios.

MUNDO

Propostas de Milei testam equilíbrio dos três Poderes na Argentina. Presidente não conta com maioria em um novo Congresso mais fragmentado e terá chance de indicar juiz ao Supremo.

CIÊNCIA

45 esqueletos e mais de 100 mil peças arqueológicas são encontrados em obra no Maranhão. Objetos foram descobertos em condomínio da construtora MRV para o Minha Casa Minha Vida em São Luís (MA).

CULTURA

No Globo de Ouro 2024, Margot Robbie veste look de Barbie de 1977 da Armani. Atriz é protagonista de 'Barbie', filme com o maior número de indicações da premiação deste domingo.

CINDY MORGAN (1954 - 2024)

Atriz Cindy Morgan, do filme 'Clube dos Pilantras', morre aos 69 anos. Depois de atuar ao lado de Bill Murray, ela também participou de 'Tron - Uma Odisséia Eletrônica'; causa não foi divulgada.