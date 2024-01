SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um guarda civil metropolitano morreu baleado após ser vítima de uma tentativa de assalto no bairro do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, no final da tarde deste domingo (7).

O guarda civil foi identificado como Rinaldo Aparecido Gomes de Oliveira, 55. Ele era subinspetor da corporação e estava chegando à unidade de Capão Redondo, para iniciar mais um dia de trabalho, quando foi abordado por dois homens armados com simulacro de arma de fogo.

Oliveira passava de moto pela rua Manoel José Pereira quando os dois anunciaram o assalto e exigiram que o guarda entregasse o veículo.

Um dos criminosos teria percebido que Oliveira estava armado e, ao tentar pegar sua arma, entrou em luta corporal com ele. O guarda acabou sendo baleado no abdômen e rosto, e a dupla acabou fugindo, sem levar nada.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e encontraram a vítima ferida. Oliveira foi levado ao Hospital Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos.

No local do crime, os PMs encontraram um simulacro de arma de fogo e uma motocicleta. A SSP-SP não informou se seria a moto do guarda ou de um dos assaltantes. O caso foi registrado no 11° DP (Santo Amaro), que requisitou perícia e exames ao IML (Instituto Médico Legal).

O UOL solicitou mais informações à Guarda Civil Metropolitana, mas até o momento a corporação não havia respondido aos questionamentos. Em uma postagem no Facebook, o SindGuardas-SP (Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos de São Paulo), lamentou o ocorrido e prestou pêsames aos amigos e familiares de Oliveira, que há 32 anos trabalhava na corporação.