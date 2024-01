SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Forte chuva colocou toda a cidade de São Paulo em estado de atenção por volta das 15h desta segunda-feira (8). De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), ao menos cinco pontos de alagamento foram registrados.

O Corpo de Bombeiros recebeu 123 chamados para quedas de árvores nos bairros de Moema, Itaim Bibi, Bela Vista, Vila Mariana, Jardim Paulista, Vila Maria, Pinheiros, Ipiranga e República. A corporação também registrou oito chamados para enchentes. Não há informações sobre vítimas.

Alagamentos transitáveis foram registrados na região central, na praça Quatorze Bis, na Bela Vista,

e na zona leste, na avenida Itaquera. Na zona sul, as vias encheram na avenida Ibirapuera, dos Bandeirantes e República do Líbano.

O CGE previu instabilidades no tempo no início da tarde desta segunda em decorrência da combinação de calor forte a alta umidade. A Defesa Civil municipal mantém a cidade em estado de atenção para altas temperaturas desde a manhã do último domingo (7).

A previsão que favorece o surgimento de nuvens que provocam chuva moderada a forte se mantém até o próximo sábado (13).