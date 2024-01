SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 28 anos morreu nesta segunda-feira (8) após o elevador de carga em que ele trabalhava desabar em Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul.

Ele trabalhava operando o equipamento, que estava instalado junto a um prédio em obras. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros e pela Brigada Militar.

O elevador atingiu dois carros, mas não houve vítimas além do trabalhador.

A Polícia Civil disse que a ocorrência é tratada como "acidente de trabalho". Será instaurado um inquérito para investigar o caso.

Exames periciais foram solicitados pela polícia ao IGP (Instituto Geral de Perícias).

"O delegado titular da Delegacia de Capão da Canoa destacou uma equipe de policiais para identificar fontes de prova imprescindíveis para o deslinde dos fatos (testemunhas, imagens de câmeras de segurança e outros elementos), na medida em que, somadas ao laudo pericial a ser emitido pelo IGP, auxiliarão no esclarecimento das circunstâncias e dinâmica do acidente e, por conseguinte, na apuração de possível responsabilidade criminal", declarou a Polícia Civil, em nota.