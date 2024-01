SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um agente da GCM (Guarda Civil Metropolitana) de São Paulo foi morto por assaltantes na tarde de domingo (7) enquanto seguia para o trabalho em uma motocicleta, na zona sul de São Paulo.

Rinaldo Aparecido Gomes de Oliveira, 55, era subinspetor, de acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana.

Ninguém foi preso até o momento. O caso foi registrado no 11º DP. Segundo a polícia, os suspeitos do crime tentaram roubar a moto do agente.

Ele foi abordado por duas pessoas quando estava na rua Manoel José Pereira, quando ia para o trabalho na Inspetoria Regional do Campo Limpo.

Os criminosos anunciaram o assalto e o agente reagiu. A dupla estava com uma arma falsa. Eles entraram em luta corporal com Gomes e o atingiram no abdômen e no rosto. Após atirarem, os suspeitos fugiram sem levar a motocicleta da vítima.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e no endereço indicado encontraram a vítima ferida. O guarda foi levado ao Hospital Campo Limpo, no qual morreu. No local, foram encontrados uma arma falsa e a motocicleta.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana e GCM lamentaram morte do agente.