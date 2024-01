BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal fez um pouso forçado nesta segunda (8) em Belo Horizonte após resgatar a vítima de um acidente no Anel Rodoviário da cidade.

A aeronave levantava voo para levar a pessoa um hospital da cidade. No momento da decolagem, porém, perdeu força, passou próximo a residências e pousou de forma brusca em outra via próxima.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que a aeronave apresentou uma "perda súbita de rotação, o que levou a tripulação a realizar a manobra de emergência".

Conforme a corporação estavam a bordo do aparelho três tripulantes da PRF, dois socorristas e a vítima. Ninguém se feriu em decorrência do pouso, segundo a nota da Polícia Rodoviária Federal. A vítima foi levada por via terrestre para o Hospital de Pronto Socorro João 23.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente no Anel Rodoviário que provocou o chamado do helicóptero foi entre duas carretas de minério de ferro e aconteceu por volta das 11h45. Ao todo três pessoas se feriram. A que seria transportada pelo helicóptero tem 57 anos, chegou a ficar presa às ferragens e estava em estado grave. Não há mais detalhes sobre sua situação.

A PRF afirma na nota que as aeronaves que usa passam por rigorosos testes e que a tripulação do aparelho é rigorosamente treinada. Disse ainda que o helicóptero estava com manutenção e documentação em dia.

As duas vias tiveram trânsito interrompido e liberado ao longo do dia. O Seripa III (Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da (FAB) Força Aérea Brasileira, foi acionado para apurar as causas do pouso forçado.