SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um drone gravou o momento em que um corpo que foi encontrado boiando no mar da praia Itacoatiara, em Niterói (RJ), foi retirado da água na manhã desta segunda-feira (8).

Salva-vidas resgataram o homem. Um vídeo mostra três socorristas colocando o corpo em uma prancha e depois o carregando até a areia. Os guarda-vidas tentaram reanimar a vítima no local, mas ela não resistiu, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Um surfista estava captando imagens quando viu o homem. "Eu estava controlando o drone ao lado da torre de guarda-vidas, e de imediato gritei a um grande amigo meu, que é guarda-vida local, avisando do tal corpo e auxiliando na localização", escreveu Tony Dandrea no Instagram.

O homem ainda estava com o celular e a carteira nos bolsos, disse o fotógrafo. Os surfistas suspeitam que a vítima possa ter escorregado e caído de alguma rocha. Tony afirmou que o vídeo serve de alerta para quem arrisca subir nas pedras para pescar ou tirar fotos, e pediu cuidado: "Obedeçam à sinalização dos guardas-vidas, respeitem a vida!"

A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para confirmar as informações das testemunhas e saber se as investigações já foram iniciadas. O texto será atualizado quando houver resposta.