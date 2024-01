SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Forte chuva colocou toda a cidade de São Paulo em estado de atenção por volta das 15h desta segunda-feira (8). De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura paulistana, cinco pontos de alagamento foram registrados.

Cidades do interior também foram atingidas. Em Itupeva (a 71 km de São Paulo), um homem de 58 anos morreu após a queda de uma árvore.

Segundo a Defesa Civil estadual, a árvore caiu sobre um veiculo no momento de desembarque do motorista, que foi atingido. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Na capital, a força do vento derrubou a estrutura metálica usada na manutenção da marquise do parque Ibirapuera. Ao menos quatro pessoas ficaram feridas sem gravidade e foram encaminhadas ao hospital Albert Einstein.

Uma das vítimas foi levada ao hospital com suspeita de ter fraturado uma costela e outra com contusão nos membros superiores. Outra pessoa teve escoriações e foi atendida pelos bombeiros.

Procurada, a Urbia, concessionária que administra o parque, informa que o local foi fechado para o público, às 16h, desta segunda após a tempestade com ventos fortíssimos que atingiram a região. "O evento climático provocou impactos na infraestrutura e derrubou árvores no parque", afirma a concessionária.

Segundo a Defesa Civil, foram registrados ventos de 77 km/h na zona sul.

Procurada, a Enel informou que as rajadas de vento causaram quedas de galhos sobre a rede elétrica o que provocou a interrupção do fornecimento de energia a alguns clientes. Quedas de árvores também travaram o trânsito na avenida Nove de Julho, na região central.

O Corpo de Bombeiros recebeu até às 18h cerca de 200 chamados para quedas de árvores na capital e na região metropolitana. Os chamados vieram, principalmente, dos bairros de Moema, Itaim Bibi, Bela Vista, Vila Mariana, Jardim Paulista, Vila Maria, Pinheiros, Ipiranga e República. A corporação também registrou 11 chamados para enchentes. Não há informações sobre vítimas.

Alagamentos intransitáveis foram registrados na região central, na praça Quatorze Bis, na Bela Vista, e na zona leste, na avenida Itaquera. Na zona sul, as vias encheram na avenida Ibirapuera, dos Bandeirantes e República do Líbano.

No aeroporto de Congonhas, também na zona sul, por causa das rajadas de ventos e da chuva, quatro voos tiveram de ser cancelados, até às 16h15, e 14 foram desviados para outros aeroportos, segundo a concessionária Aena Brasil.

A circulação de veículos no viaduto Santa Ifigênia, na região central, foi afetada pelo acúmulo de água que deixou apenas uma das pistas livre para os veículos.

O CGE previu instabilidades no tempo no início da tarde desta segunda em decorrência da combinação de calor forte a alta umidade. A Defesa Civil municipal mantém a cidade em estado de atenção para altas temperaturas desde a manhã do último domingo (7).

A previsão que favorece o surgimento de nuvens que provocam chuva moderada a forte se mantém até o próximo sábado (13).