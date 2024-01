SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O temporal registrado em Santa Catarina na noite desta segunda-feira (8) causou estragos em algumas cidades do Estado.

Áreas entre os planaltos, em todo o Vale do Itajaí e regiões litorâneas foram as mais afetadas. A Defesa Civil já havia alertado para os riscos da chuva desta segunda como resultado das instabilidades na atmosfera, combinadas ao calor intenso e a umidade.

Milhares de moradores sofreram com destelhamento das casas, queda de energia e alagamentos. Muitos veículos também foram destruídos com a enxurrada. A chuva durou por um curto período de tempo, mas com volume grande de água.

O edifício sede da Câmara Municipal e da prefeitura de Ibirama, no Alto Vale do Itajaí, teve a cobertura arrancada. Com o forte vendaval, a estrutura metálica que cobria o local foi levado.

Algumas ruas de Balneário Camboriú precisaram ser interditadas. A queda de árvores obstruiu as vias públicas e diversos bairros tiveram pontos de alagamento. Moradores de áreas de risco, como encostas e regiões ribeirinhas, também ficaram sob estado de alerta.

Temporais e chuva intensa também estão previstos para esta terça-feira (9), conforme informou a Defesa Civil de Santa Catarina.