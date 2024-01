SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa por suspeita de aplicar golpes financeiros em três idosas de uma mesma família em Goiás.

As três idosas de 91, 96 e 98 anos tiveram um prejuízo estimando em mais de R$ 700 mil. A mulher de 25 anos foi presa nesta segunda-feira (8) em Goiânia, durante a Operação Falsus, da Polícia Civil com apoio da PM. Com ela, foi apreendido um automóvel avaliado em R$ 100 mil, comprado com os valores desviados.

As investigações começaram em 4 de janeiro após uma sobrinha das vítimas procurar a polícia. Segundo ela, a suspeita praticou estelionato e exploração financeira contra as idosas.

A suspeita seria ex-funcionária da idosa de 96 anos, para a qual trabalhou por mais de dois anos. Após conquistar a confiança da patroa, ela conseguiu, inclusive, uma procuração pública para movimentar as contas correntes da idosa, que é servidora pública federal aposentada.

A mulher fez diversos desvios da conta da idosa, além de se apropriar de mais da metade do valor da venda de um apartamento em Brasília, negociado por R$ 1 milhão. A família só percebeu a falta das quantias quando a vítima faleceu e foi realizada a partilha de bens.

Após a morte da primeira vítima, a suspeita também passou a cuidar da irmã da falecida. No dia 5 de janeiro, primeiro dia de trabalho, a mulher pegou o cartão bancário da segunda vítima e realizou um saque de R$ 2 mil.

Como já estava sendo monitorada pela Polícia Civil, ela foi presa no dia 8 de janeiro, quando se preparava para realizar outro saque. Em interrogatório, a suspeita entrou em contradição.