SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, afirmou em entrevista à Rádio CBN que a corporação vai dar uma "resposta final" sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco no primeiro trimestre deste ano.

Rodrigues disse ter "convicção" que o prazo pode ser cumprido. Esse é um outro desafio que a Polícia Federal assumiu no ano passado. Estamos a menos de um ano à frente dessa investigação, de um crime que aconteceu há cinco anos, mas com a convicção de que ainda nesse primeiro trimestre a PF dará uma resposta final", afirmou.

RESOLUÇÃO FOI PROMESSA DE CAMPANHA DE LULA

A garantia também foi incorporada por Flávio Dino em sua gestão no Ministério da Justiça. Em evento de despedida da pasta no mês passado, o ministro disse que o caso seria elucidado "em breve". Dino foi indicado ao STF por Lula e assume a vaga da ministra aposentada Rosa Weber no final de fevereiro.

A PF avançou na história em julho deste ano, mas caso foi enviado ao STJ. O inquérito que apura o assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foi enviado ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) em outubro após surgirem novas suspeitas sobre a participação no crime do conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Rio de Janeiro) Domingos Brazão.

A mudança ocorreu porque Brazão voltou a ser alvo da Justiça. Ele foi citado em delação premiada pelo ex-policial militar Élcio Queiroz, o primeiro acusado pelo crime a assumir a coparticipação no assassinato. Élcio Queiroz está preso.

