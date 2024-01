SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa em flagrante nesta segunda-feira (8) por abandonar a filha de 14 anos em um motel após terem ingerido bebida alcoólica, no Rio de Janeiro.

Mãe e filha foram com um homem até um motel após ingerirem bebida alcoólica. À polícia, a adolescente disse que a sua mãe a levou para beber, mas não se lembra dos fatos ocorridos na madrugada.

A investigação apurou que a mulher foi embora com o rapaz, enquanto deixou a filha sozinha. O homem que estava no motel com a vítima e a mãe foi identificado.

A menina foi encaminhada para exames de corpo de delito e a mãe foi detida. Os policiais ouviram testemunhas e as investigações prosseguem para esclarecer os fatos.