SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Filhotes de tubarão-limão foram mortos entre os dias 7 e 8 de janeiro no Porto de Santo Antônio, em Fernando de Noronha. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) investiga o caso.

Um grupo que praticava hidroginástica encontrou vestígios. A quantidade de barbatanas achadas na praia aponta a morte de pelo menos três filhotes, afirmou o ICMBio em nota.

O Instituto foi notificado na manhã seguinte ao crime. A equipe de investigação entrou em contato com operadores de turismo que atuam no Porto para coletar informações.

A pesca da espécie é proibida na ilha. O tubarão-limão foi classificado como "em perigo" na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente em 2022.

Nessa época do ano, os filhotes estão mais expostos. Neste período, é comum encontrar filhotes nadando mais próximos à areia. O comportamento é um mecanismo de defesa para fugir de tubarões maiores e de outros predadores.

A interação desses animais com banhistas é pacífica. Os únicos acidentes registrados com tubarões-limão em Fernando de Noronha foram de "trombadas" com surfistas, segundo o ICMBio. O Instituto reforça que é importante sempre tomar cuidado e evitar estressar os animais.