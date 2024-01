RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Novas imagens obtidas pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mostram o menino Édson Davi Silva de Almeida, 6, na beira do mar pouco antes de desaparecer na quinta-feira (4).

Nesta terça (9), policiais civis e bombeiros entraram no quinto dia de buscas pela criança.

O vídeo foi feito por volta das 15h30 da tarde, cerca de 1h30 antes do registro do desaparecimento, na altura do posto 4 da praia da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense.

Segundo a polícia, a gravação foi cedida por uma testemunha que estava no local no dia em que o menino sumiu.

Nas imagens, Davi aparece de camisa térmica preta, brincando na beira da água próximo a uma bandeira vermelha que indicava perigo.

Três testemunhas ouvidas pela polícia afirmaram ter visto Davi entrar no mar antes de o menino desaparecer na tarde de quinta.

Os bombeiros concentram as buscas pela criança nas praias da Barra, Recreio, Guaratiba e Sepetiba com aeronave, drone, moto aquática e mergulhadores.

A família de Davi, no entanto, diz não acreditar na hipótese de afogamento e sim que alguém tenha levado a criança. Os pais dizem que o menino não teria entrado no mar por ter medo, e que ele costumava pedir autorização antes de entrar na água.

No dia do desaparecimento, Davi estava acompanhando o pai, Édson dos Santos Almeida, 47, que trabalha como barraqueiro no local. Ele afirma que o filho desapareceu após brincar com crianças estrangeiras na areia da praia, que estava movimentada.

A polícia diz não descartar qualquer hipótese. Agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, que investiga o caso, analisam imagens de câmeras dos postos 3 e 5 da orla da Barra da Tijuca, cedidas pela Prefeitura do Rio.

De acordo com a polícia, as câmeras localizadas no local em que Davi foi visto pela última vez, no posto 4, estavam em manutenção naquele dia, conforme ofício enviado pelo município aos investigadores.

Câmeras de segurança registraram quando Davi, aparece sorrindo, de camisa térmica preta. Nos segundos seguintes do vídeo reproduzido pela TV Globo, o menino conversa com um homem desconhecido.

Em depoimento, um homem que atua na barraca com o pai de Davi afirmou que teria pedido para o menino sair da água tendo em vista as condições do mar, que estava agitado.

Ainda segundo a investigação, outra testemunha narrou que viu Davi entrar no mar por três vezes enquanto jogava futebol com outra criança.

Outra pessoa também relatou que a criança teria pedido uma prancha emprestada para entrar na água, mas que não atendeu o pedido do menino porque o mar estava revolto.