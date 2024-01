SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As pancadas de chuva devem ser diárias em São Paulo ao menos até o próximo sábado (13). A previsão do tempo também prevê clima quente e alta umidade, o que favorece a formação de tempestades.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas máximas devem chegar a 34ºC na capital paulista nesta quinta-feira (11). Nos dias posteriores, o clima arrefece e os termômetros não devem ultrapassar 28ºC, mas sempre com possibilidade de rajadas de vento e trovoadas.

Nesta terça-feira (9), a forte chuva colocou a cidade em estado de atenção pelo segundo dia seguido. O Corpo de Bombeiros registrou mais de 150 chamados para queda de árvores na região metropolitana de São Paulo até o meio da tarde. Um homem morreu após ser eletrocutado por um fio.

No dia anterior, outra tempestade derrubou a estrutura metálica usada na manutenção da marquise do parque Ibirapuera, na zona sul. Ao menos quatro pessoas ficaram feridas sem gravidade e foram encaminhadas ao hospital Albert Einstein. O parque ficou fechado para o público até 14h desta terça, quando foi reaberto.

A tempestade provocou a morte de um homem (em Itupeva, a 71 km da capital) e o cancelamento de voos.

COMO PEDIR A REMOÇÃO DE ÁRVORES CAÍDAS?

A responsabilidade pela remoção de árvores é partilhada por vários serviços públicos, e o órgão mais adequado para fazer o serviço depende das condições em que ela se encontra. Se a árvore caída não causou danos a nenhum veículo nem caiu sobre a rede elétrica, por exemplo, o trabalho pode ser feito pela prefeitura ou pela Defesa Civil (número 199).

1 - A árvore atingiu algum veículo? Caso algum carro ou outro tipo de veículo tenha sido atingido, é necessário acionar o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193. Os bombeiros também podem ser chamados caso alguma pessoa tenha sido atingida.

2 - A árvore caiu sobre fiação elétrica? Se fios de energia foram rompidos durante a queda da árvore, será necessário acionar a concessionária de distribuição de energia. Na cidade de São Paulo e na maioria dos municípios da região metropolitana, o serviço é feito pela Enel Distribuição SP. O morador deve acionar a empresa para essa ocorrência pelo número 0800 7272 196.

3 - Está em área pública? A remoção de objetos em ruas, avenidas, calçadas e praças deve ser feita pela subprefeitura responsável pela área. Caso a árvore não tenha atingido nenhum imóvel, veículo ou a fiação elétrica, o caminho mais rápido para solicitar a remoção, na capital paulista, é o portal 156.