SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar expulsou o sargento Ernest Decco Granaro, condenado pela morte do artista plástico Welligton Copido Benfati após uma discussão no Beco do Batman, na Vila Madalena, em São Paulo.

O órgão decidiu pela expulsão após investigações do Processo Administrativo Disciplinar. Ernest fazia parte do 13º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano e foi condenado em 2022 por homicídio qualificado e resistência, crimes cometidos em 2020.

A decisão foi baseada no Art. 24 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar. A corporação concluiu que o sargento praticou atos desonrosos ou ofensivos ao decoro profissional. O UOL questionou a SSP sobre a data da expulsão e aguarda o retorno.

Em contato com o UOL, Alexandre Taveira, advogado do policial, disse que não comentará o caso.

O sargento baleou o artista Benfati após uma discussão iniciada por dois grupos de pessoas, em frente a uma distribuidora de bebidas, em novembro de 2020. O homem era conhecido como Nego Vila Madalena no bairro e se envolveu em uma briga com o agente, que estava de folga.

Ernest primeiro realizou um disparo para o alto e em seguida contra o artista. Benfati foi atingido na parte lateral do tórax e levado ao Pronto Socorro, mas não sobreviveu.

Policiais prenderam o sargento em flagrante. Na ocasião, ele afirmou que apenas se defendeu das agressões ao tentar apartar a briga.

Ernest havia participado de ações policiais que resultaram na morte de outros dois homens. A informação foi obtida pelo UOL na época e as mortes foram ocasionadas em uma favela do Jardim Planalto, zona leste.