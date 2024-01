SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O abastecimento de água em Embu-Guaçu, na região metropolitana de São Paulo, está comprometido nesta quarta-feira (10) por falta de energia elétrica. De acordo com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), desde terça-feira (9) regiões da cidade estão sem eletricidade.

A Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, foi procurada nesta manhã, mas não enviou posicionamento até a publicação deste texto.

De acordo com a Sabesp, se o fornecimento de energia for retomado ainda na manhã desta quarta, o sistema da Estação de Tratamento de Água será restabelecido, mas o abastecimento nas residências só deve ser normalizado na madrugada de quinta (11). Esse prazo decorre do período sem conseguir captar e tratar a água, além do consumo elevado devido às altas temperaturas.

A Sabesp pede aos consumidores o uso consciente do volume da caixa-d?água dos imóveis e, se possível, a reserva até a recuperação integral do abastecimento.

Ocorrências devem ser registradas nos canais oficiais de atendimento: telefones 195 e 0800 055 0195 (ligação gratuita) e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.

Na tarde de terça, as fortes chuvas atingiram diversas regiões do estado. A cidade de São Paulo viveu um novo caos, com ruas alagadas e intransitáveis, dezenas de árvores caídas e milhares de pessoas sem energia elétrica.

Além disso, a chuva causou a morte de uma pessoa. A vítima é um homem de 62 anos que foi eletrocutado na zona sul. Segundo os bombeiros, ele foi atingido por um cabo energizado na rua Pedro de Toledo, na Vila Clementino.

O homem sofreu o choque ao sair do veículo. Em nota, a concessionária de energia Enel afirmou que, segundo informações preliminares, um galho de grande porte caiu sobre a rede de distribuição durante a forte chuva e rompeu um cabo elétrico de média tensão, atingindo um veículo que estava no local.

A marginal Tietê ficou alagada no sentido rodovia Ayrton Senna, na altura da ponte das Bandeiras. A 23 de Maio também ficou intransitável.

Moradores de diversas regiões sofreram com a falta de energia elétrica e dezenas de semáforos ficaram sem funcionar em decorrência do temporal.