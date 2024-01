BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um ônibus que partiu do Distrito Federal com destino à Bahia tombou na noite desta terça (9) em trecho da BR-430, no município de Caetité (BA), sudoeste do estado, deixando 29 feridos. Cinco estão em estado grave.

O acidente aconteceu por volta das 23h45. O ônibus tinha como destino a cidade de Igaporã, segundo informações de boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar da Bahia.

Na noite de domingo (7), um acidente envolvendo outro ônibus e um caminhão em trecho da BR-324, na altura da cidade de São José do Jacuípe (BA), deixou 24 mortos e seis feridos. Os dois veículos bateram de frente. A maior parte das vítimas era de moradores de Jacobina (BA) que voltavam de viagem de fim de semana ao litoral em Camaçari (BA). Os feridos foram encaminhados para hospitais da região.

O ônibus que se acidentou na noite desta terça transportava 66 passageiros. A empresa responsável pela viagem é a Top Brasília Viagens. Ainda não há detalhes sobre o que pode ter causado o acidente.

As vítimas foram levadas para hospitais em Caetité e Guanambi. Os passageiros que não se feriram foram hospedados pela empresa responsável pela viagem em dois hotéis em Caetité.

A Top Brasília Viagens disse ainda não saber o que pode ter provocado o acidente. Afirmou ainda estar em dia com documentação exigida pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).