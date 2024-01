RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Uma bebê nasceu dentro de um carro de aplicativo a caminho do hospital na noite do domingo (7) em Belém, no Pará.

A criança nasceu quando o carro estacionou na frente da maternidade. Elba Maria Carvalho deu à luz a sua segunda filha, Olívia. O pai, Aluízio Júnior, estava ao lado e ajudou no parto. A filha nasceu pelas mãos dele às 20h20.

Mãe e filha ficaram internadas no Hospital de Beneficência Portuguesa, unidade de saúde privada na capital paraense, de domingo a terça (9), quando receberam alta médica. Inicialmente, o parto estava previsto para o dia 9, mas a mãe da criança sentiu contrações nos dias anteriores ao nascimento.

"Comecei a sentir contrações em casa, umas 17h, e fiquei monitorando. Às 18h, já estavam bem intensas, às 19h resolvemos pedir o Uber para ir à maternidade, entramos e fomos pro hospital. No caminho, as dores ficaram mais intensas e eu senti que ia nascer no carro mesmo, senti tudo, a bolsa estourou, senti ela descendo, e senti a vontade de empurrar, então respeitei o corpo e fiz o que a natureza mandava", afirma Elba.

"Empurrei, consegui avisar meu marido que estava do meu lado, que a cabeça da bebê tinha saído, ele aparou com as mãos e a nossa filha nasceu nos braços dele, assim que o Uber estacionou na porta da maternidade. Então, meu marido chamou a equipe médica, trouxeram cadeira, clamp e bisturi para cortar o cordão [umbilical]", acrescentou.

A bebê nasceu saudável, com 48 centímetros e 3,160 kg. "A médica cortou umbilical, eu sentei na cadeira e entramos no hospital. Lá dentro, já foi mais tranquilo, apenas [fizeram] retirada da placenta e procedimentos médicos comigo e com minha filha."

A mãe da criança conta que sentiu dificuldades no carro em relação ao conforto. "No carro, eu só senti dificuldade de achar um espaço mais confortável, eu pari [na posição] de quatro no carro, então não tinha exatamente muito espaço para locomoção, mas deu tudo certo", conta.

Essa é a segunda filha de Elba. A mais velha é Aurora, que tem três anos de idade.