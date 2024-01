SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A zona leste da cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos por causa da chuva às 16h20 desta quarta-feira (10), segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo. Chove de forma isolada na região, com destaque para Itaim Paulista, Itaquera, Guaianases e São Mateus.

De acordo com o CGE, a chuva segue rápido em direção a cidades da Grande São Paulo. Segundo a Defesa Civil estadual, as pancadas se concentram na divisa entre Guarulhos e Itaquaquecetuba com a zona leste.

Segundo o órgão, as pancadas de chuva com intensidade de moderada a forte acontecem por causa da combinação entre o calor e a chegada da brisa marítima à capital, o que gera potencial para rajadas de vento, descargas elétricas e alagamentos.

Na manhã desta quarta, a cidade ainda tinha ruas interditadas por árvores caídas e semáforos apagados após o temporal da terça-feira (9). A cidade deve sofrer com tempestades até sábado (13).

Na quinta-feira (11), o sol aparece pela manhã e o cenário se repete. Entre a tarde e a noite, a propagação de uma cavado, área de baixa pressão, gera chuva forte acompanhada de rajadas de vento e potencial para alagamentos e transbordamento de pequenos rios e córregos. Mínima de 21°C e máxima de 33°C.

A chuva que atingiu a cidade de São Paulo na tarde desta terça-feira (9) voltou a trazer caos para a cidade depois dos temporais de segunda (8). A tempestade causou uma morte, deixou moradores sem energia e interrompeu o trânsito em algumas das principais vias da capital -incluindo trechos da marginal Tietê e da avenida 23 de Maio.

O CGE ainda recomenda que a população evite transitar por ruas alagadas ou correntezas. Também é recomendado ficar longe da rede elétrica e de árvores, e buscar abrigo em casas e prédios.

Em caso de dúvidas sobre vias bloqueadas, o órgão indica que motoristas procurem informações da (CET) Companhia de Engenharia de Tráfego da prefeitura por meio do número 156 ou do site da companhia.