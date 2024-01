SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar de São Paulo foi preso em Ciudad del Este, no Paraguai, após ser flagrado portando uma arma da corporação. O caso foi confirmado pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) nesta quarta-feira (10).

De acordo com a pasta, o PM estava de folga e usava trajes civis quando foi abordado e detido. Ele então foi conduzido para um prédio da polícia local e autuado com base na lei de armas de fogo do Paraguai, ainda segundo a SSP.

O agente passou nesta quarta-feira por uma audiência de custódia junto ao Ministério Público paraguaio e acabou liberado e autorizado a voltar ao Brasil. A pistola foi apreendida.

O comando da Polícia Militar afirma que aguarda o retorno do policial para que ele se apresente ao serviço e preste esclarecimentos sobre o episódio.

As circunstâncias da detenção serão apuradas.