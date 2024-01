SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - A chuva que atingiu a cidade de São Paulo na tarde desta quarta-feira (10) deixou a cidade em estado de atenção e causou alagamentos em diferentes pontos da cidade, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura. Ainda, passageiros relataram transtornos na linha 7-rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Para a zona leste, o aviso de atenção do CGE durou das 16h20, com chuva isolada nas áreas de Itaim Paulista, Itaquera, Guaianases e São Mateus até as 18h02. Nesse horário, a prefeitura incluiu no estado de atenção para alagamentos a zona norte e a marginal Tietê, e às 18h50, a região central.

O estado de atenção terminou na cidade às 19h30. Os maiores volumes de chuva registrados por estações automáticas do CGE foram 29,8 milímetros em Pirituba e 28,2 milímetros no Jabaquara. Ainda há pontos de alagamento na capital. Segundo a Defesa Civil, foram registrados 26 chamados para quedas de árvores na capital.

Na zona norte, estão intransitáveis trechos da avenida Antonio Munhoz Bonilha e da rua Bartholomeu do Canto, na Casa Verde, e na avenida General Edgar Faco, em Pirituba. No Centro, a rua Norma Pieruccini Giannotti, na Sé, está alagada na altura da rua Anhanguera. Na zona oeste, a avenida Magalhães de Castro, no Butantã, está fechada na altura da ponte Engenheiro Ary Torres, e na Lapa, a rua Jeroaquara permanece fechada.

Em Pinheiros, há alagamento na praça Apecatu. Já na zona sul, a avenida Santo Amaro está fechada desde as 18h16 na altura da avenida Roque Petroni Junior.

Moradores também relataram falta de luz após a queda de uma árvore e um poste na fiação na rua Cardoso de Almeida, em Perdizes, e estouro de transformadores.

Durante a chuva, uma queda de energia paralisou a partida entre Oeste e Palmeiras pela Copinha, em Barueri, por volta dos sete minutos do segundo tempo. O jogo foi retomado quase uma hora depois. Segundo a Enel, que também administra o fornecimento na cidade, o problema pode ter sido interno, e o fornecimento está normal.

Na linha 7-rubi da CPTM, passageiros relataram viagens suspensas entre as estações Lapa e Jaraguá, e que havia ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) circulando para atendimento.

De acordo com o CGE, a chuva na zona leste seguiu em direção a cidades da Grande São Paulo. Segundo a Defesa Civil estadual, as pancadas se concentravam na divisa entre Guarulhos e Itaquaquecetuba com a zona leste.

As pancadas de chuva com intensidade de moderada a forte acontecem, segundo o CGE, por causa da combinação entre o calor e a chegada da brisa marítima à capital, o que gera potencial para rajadas de vento, descargas elétricas e alagamentos.

Na manhã desta quarta, a cidade ainda tinha ruas interditadas por árvores caídas e semáforos apagados após as fortes chuvas da terça-feira (9). A tempestade causou uma morte, deixou moradores sem energia elétrica e interrompeu o trânsito em algumas das principais vias da capital, incluindo trechos da marginal Tietê e da avenida 23 de Maio.

PREVISÃO DO TEMPO

A cidade de São Paulo deve sofrer com tempestades até sábado (13).

Nesta quinta (11), o sol deve aparecer pela manhã na capital, e o cenário se repete. Entre a tarde e a noite, a propagação de um cavado, área alongada de baixa pressão, gera chuva forte acompanhada de rajadas de vento e potencial para alagamentos e transbordamento. A temperatura, segundo o CGE, deve ter registros de mínima de 21°C e de máxima de 33°C.

O CGE orienta que a população evite transitar por ruas alagadas ou correntezas. Também é recomendado ficar longe da rede elétrica e de árvores e buscar abrigo em casas e prédios.

Em caso de dúvidas sobre vias bloqueadas, o órgão indica que motoristas procurem informações da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) por meio do número 156 ou do site da companhia.