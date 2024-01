SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A forte chuva registrada na cidade de São Paulo na noite de quarta-feira (10) trouxe diversos transtornos para os moradores da capital paulista. Ruas ficaram alagadas, intransitáveis, árvores caíram e imóveis ficaram sem energia elétrica.

O temporal também causou o desabamento de um barranco de um prédio na região do Capão Redondo, na zona sul. No local há um muro de contenção.

O prédio fica na rua Dr. José Serra Ribeiro, no Jardim Germânia, e, segundo a Defesa Civil, o desabamento aconteceu devido a uma erosão.

Logo abaixo desse barranco existe uma comunidade com diversas residências. Duas delas foram interditadas, diz a Defesa Civil. As famílias dispensaram o auxílio da assistência social e ficaram na casa de parentes. A área do muro permaneceu isolada.

A Defesa Civil ainda afirmou que na manhã desta quinta (11) fará uma nova vistoria no local para verificar se o prédio corre risco.

A Secretaria Municipal das Subprefeituras, por meio da Subprefeitura de Campo Limpo, disse que recebeu o chamado e um gestor foi ao local. Foi feita uma solicitação de desocupação do local por risco de ruína, além do pedido de interdição emitido para a área particular.

Os moradores do prédio permanecem no local.

Esta quarta foi o terceiro dia seguido de tempestade na capital paulista e deixou a cidade em estado de atenção. Por volta das 22h30, eram 19 pontos de alagamento, sendo 17 deles intransitáveis. Ao longo do dia, outros 14 locais foram afetados.

Os Bombeiros informaram que até as 5h desta quinta receberam 35 chamados para queda de árvores.

Em Perdizes, na zona oeste, uma árvore e um poste caíram na rua Cardoso de Almeida, na altura da rua Bocaina, e deixou quarteirões sem luz. Moradores também relataram ter ouvido diferentes estouros de transformadores. A rua segue interditada na manhã desta quinta.

A chuva e as descargas elétricas interromperam a circulação na linha 7-rubi da CPTM, entre as estações Lapa e Jaraguá. Segundo a companhia, os trens voltaram a circular às 19h50 por via única entre Pirituba e Perus, com maior intervalo.

Em razão da interdição do Túnel São João Paulo II (Túnel do Anhangabaú) causada pelas chuvas, dez linhas de ônibus precisaram ser desviadas, entre as 22h30 de ontem e as 2h45 desta quinta. O problema já foi solucionado.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo alerta para nova chuva forte entre esta tarde e a noite, com rajadas de vento e risco de alagamentos e transbordamento de rios e córregos. A temperatura máxima deve chegar aos 33°C.