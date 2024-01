A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou nesta quinta-feira (11) que identificou e pediu a prisão do suspeito de exigir pagamento para permitir as obras do novo Parque Piedade, na zona norte da capital fluminense.

Polícia Civil identificou homem que teria cobrado R$ 500 mil à empreiteira para liberar a obra. Ele seria um traficante líder da organização criminosa que explora o Morro do Dezoito, na zona norte do Rio.

Inquérito foi concluído e enviado ao Ministério Público. Os investigadores da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais) pediram a prisão do indivíduo.

Prefeito Eduardo Paes (PSD) denunciou situação nas redes sociais. "O crime organizado está pedindo dinheiro para a empreiteira responsável pelas obras do Parque Piedade", escreveu ele na última terça (9) no X (ex-Twitter). "Ameaçam paralisar as obras caso o pagamento não aconteça. Obviamente não vamos aceitar".

Parque será construído onde ficava a Universidade Gama Filho, abandonada desde a falência em 2014. Com uma área de aproximadamente 18 mil metros quadrados, a nova área de lazer integra os planos de revitalização da região. O prazo para conclusão da obra é de 15 meses.