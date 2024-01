SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) lançou na manhã desta quinta-feira (11) um alerta sobre perigo potencial das chuvas nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Segundo o alerta, válido até às 10h de sexta, nos dois estados a precipitação pode alcançar os 50 mm por dia, com ventos de até 60 km/h, e granizo. Há riscos de interrupção no fornecimento de energia, quedas de galhos de árvores e alagamentos.

As áreas que devem ser mais afetadas são: Presidente Prudente, São José do Rio Preto, leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, centro norte de Mato Grosso do Sul, Araçatuba, Macro Metropolitana Paulista, Marília, sudoeste de Mato Grosso do Sul, Araraquara, Pantanais sul Mato-grossense, região metropolitana de São Paulo, Assis, litoral sul paulista, Ribeirão Preto, e Vale do Paraíba.

Os temporais que têm causado transtornos na capital paulista devem voltar com força nesta quinta e na sexta-feira (12), e o cenário deve se manter ao menos até o fim de semana. A intensidade das pancadas pode ser forte, por causa do contraste entre o calor e a umidade, com chance de rajadas de vento e potencial de alagamentos e até de granizo.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura, a intensidade da chuva aumenta nesta quinta por causa da ação de um cavado perto de São Paulo. O fenômeno é caracterizado por uma área de baixa pressão atmosférica alongada, que direciona umidade para a atmosfera.

Os cavados são como uma linha alongada, e ficam perto de centros de baixa pressão atmosférica, que ampliam o volume de umidade e, consequentemente, de chuva. Na madrugada de quinta para sexta-feira, um centro deve se formar e causar as chuvas mais fortes da semana, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos, o cenário de chuva intensa deve se estender até o fim de semana. "Na madrugada de sexta se forma o centro de baixa pressão, que atua alongo da sexta-feira e segue até sábado (13) e domingo (14). Na segunda deve diminuir."