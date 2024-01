SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um alerta emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê grandes volumes de chuva no litoral de São Paulo, a partir desta sexta-feira (12).

Segundo o órgão do Ministério da Agricultura e Pecuária, há a possibilidade de volumes diários em torno de 100 mm em áreas do litoral paulista. O mau tempo pode ir até segunda-feira (15).

Nesta sexta, afirma o instituto, a combinação de calor, alta umidade do ar e um cavado ?área alongada de baixa pressão? em níveis médios e baixos da atmosfera, vai potencializar as áreas de instabilidade e provocar chuvas intensas em São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

No caso paulista, além do litoral, o alerta vale para a faixa leste do estado, que inclui a região metropolitana de São Paulo ?com previsão de até 70 mm em 24 horas?, e a região do Vale do Paraíba, em São Paulo, que inclui a Serra da Mantiqueira.

A Climatempo prevê fortes pancadas de chuva em todo o estado nesta sexta, a partir do período da tarde.

"Esses temporais devem vir acompanhados de raios, ventania de mais de 70 km/h e não se descarta a possibilidade de granizo", diz a agência.

A partir deste sábado (13), uma frente fria avança pelo litoral de São Paulo, prevê o Inmet, aumentando a umidade sobre o leste da região Sudeste do país.

A passagem da frente fria, mesmo que afastada do continente, criará condições para pancadas de chuva com intensidade moderada a forte em todo estado, afirma a Defesa Civil de São Paulo. "Além disso, há condições para temporais, seguidos por raios e intensas rajadas de vento."

No domingo (14), a chuva diminui na cidade de São Paulo, aponta a Climatempo, mas pode ocorrer no a partir da tarde.

No fim de semana, prevê o Inmet, a temperatura na capital paulista deverá oscilar entre 21°C e 27°C.

Em Santos, na Baixada Santista, a máxima também deverá chegar a 27°C e em Ubatuba, no litoral norte, a 28°C.

Nesta semana a região metropolitana de São Paulo sofreu com as consequências de seguidos temporais, como alagamentos, falta de energia elétrica e morte.

MG E RJ TAMBÉM TERÃO CHUVA FORTE

Conforme o alerta emitido pelo Inmet nesta quinta-feira (11), de forma localizada há possibilidade de até 300 mm de chuva nos próximos cinco dias na região Sudeste do país. Além de São Paulo, o aviso vale para o sul de Minas Gerais e o centro-sul do Rio de Janeiro.

"Devido a acumulados de chuva, elevados em um curto espaço de tempo, ressalta-se a importância de atenção às áreas mais vulneráveis, pois haverá risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a descargas elétricas e vento forte", afirma a Defesa Civil paulista.