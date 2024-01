SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos homens que tentou assaltar turistas que passeavam de buggy em uma praia do Ceará foi preso nesta quinta-feira (11).

Antônio Carlos Silva dos Santos, de 25 anos e conhecido como "Kekel", foi preso pela pela Polícia Militar em uma casa em Caucaia. O jovem responde a 12 processos por crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e homicídios.

O segundo suspeito ainda está sendo procurado. Após a divulgação nas redes sociais do vídeo que mostra momento da tentativa de assalto, as forças de segurança do Ceará conseguiram identificar os dois homens envolvidos.

Turistas passeavam de buggy na praia do Cumbuco, destino turístico em Caucaia, quando foram surpreendidos por dois homens armados. O motorista continuou a dirigir e, aparentemente, as vítimas conseguem fugir sem perder nada.

O caso começou a circular na última terça-feira (9). Depois da denúncia feita pelas redes, a Polícia Civil passou a investigar o caso, que ainda não tinha boletim de ocorrência registrado.

Policiamento na região foi reforçado. Devido ao acontecimento, a Secretaria de Segurança Pública informou que equipes do Batalhão de Policiamento Turístico da Polícia Militar do Ceará fizeram um patrulhamento reforçado.