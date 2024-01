SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo entrou pelo quinto dia consecutivo em estado de atenção para alagamentos nesta sexta-feira (12). O alerta foi dado pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura às 15h12 para todas as regiões da capital.

Segundo o órgão municipal, a chuva é resultado de instabilidade vinda do interior pela ação de uma frente fria. A chuva já teve pontos fortes em diferentes zonas da cidade, como Vila Mariana e Cidade Ademar (sul), Lapa (oeste), Jaçanã e Casa Verde (norte).

A precipitação se desloca de oeste para leste, e o CGE alerta para risco de alagamentos. A prefeitura recomenda que as pessoas evitem transitar por ruas alagada e que busquem abrigo em casas e prédios, mantendo distância de árvores e das redes aéreas de fiação elétrica.

Na terça-feira (9), um idoso de 62 anos morreu eletrocutado na Vila Clementino, zona sul, ao ser atingido por um cabo de energia que caiu durante o temporal.

Na quarta (10), a chuva provocou caos na cidade. Por volta das 22h30, eram 19 pontos de alagamentos, sendo 17 deles intransitáveis.

Em um deles, na marginal Tietê, motoristas tiveram de manobrar ou voltar em marcha à ré para subir na contramão a alça de acesso da ponte das Bandeiras, sentido centro. Na altura do túnel do vale do Anhangabaú, que estava fechado por causa do alagamento, era preciso fazer outro desvio e entrar na região do largo São Bento, também cheio de água e lixo nas ruas.

A previsão é de chuva forte até ao menos esta sexta-feira (12), mas o tempo instável deve atravessar o fim de semana.

Segundo o CGE, a intensidade da chuva aumenta por causa da ação de um cavado perto de São Paulo. O fenômeno é caracterizado por uma área de baixa pressão atmosférica alongada, que direciona umidade para a atmosfera.

Os cavados são como uma linha alongada, e ficam perto de centros de baixa pressão atmosférica, que ampliam o volume de umidade e, consequentemente, de chuva. Na madrugada de quinta para sexta-feira, um centro deve se formar e causar as chuvas mais fortes da semana, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).